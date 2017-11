Pour la première fois, Barbie porte le voile

C'est une première en plus de soixante ans d'existence. Le groupe américain Mattel a présenté lundi 13 novembre sa poupée Barbie créée en l'honneur de l'escrimeuse américaine Ibtihaj Muhammad, devenue en 2016 la première sportive américaine voilée à participer aux Jeux olympiques. Cette poupée arbore la tenue de l'escrimeuse ainsi qu'un voile, ce qui en fait la première Barbie voilée jamais fabriquée et vendue par Mattel.

"Nous sommes ravis d'honorer Ibtihaj Muhammad avec une poupée Barbie unique ! Ibtihaj continue d'inspirer partout les femmes et les jeunes filles pour qu'elles repoussent les barrières", écrit sur Twitter Mattel, dont la poupée sera commercialisée en ligne à compter de 2018.

We are so excited to honor @IbtihajMuhammad with a one-of-a-kind #Barbie doll! Ibtihaj continues to inspire women and girls everywhere to break boundaries. #Shero #YouCanBeAnything #GlamourWOTY pic.twitter.com/oV0e6ClgL6

"Je suis fière de savoir que les petites filles du monde entier peuvent maintenant jouer avec une Barbie qui choisit de porter le hijab ! C'est un rêve d'enfance devenu réalité", écrit Ibtihaj Muhammad sur Twitter.

Thank you @Mattel for announcing me as the newest member of the @Barbie #Shero family! I’m proud to know that little girls everywhere can now play with a Barbie who chooses to wear hijab! This is a childhood dream come true #shero pic.twitter.com/py7nbtb2KD