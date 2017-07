Pour Elon Musk, l'intelligence artificielle présente "un risque fondamental" pour l'humanité

Pour l'homme d'affaires américain, elle représente "un risque fondamental à l'existence même de la civilisation humaine". Elon Musk a réitéré, samedi 15 juillet, ses mises en garde contre l'intelligence artificielle, rapporte le Guardian (en anglais). Le patron de Tesla et SpaceX a appelé à un contrôle pro-actif de celle-ci, lors de l'université d'été de l'association américaine des gouverneurs nationaux, organisée à Providence dans l'Etat de Rhode Island.

"D'habitude, des régulations se mettent en place quand des problèmes apparaissent. Il y a des réactions publiques, et après de nombreuses années, une agence de régulation est créée", a expliqué Elon Musk lors de cette conférence. "L'intelligence artificielle est un cas rare dans lequel nous devons avoir une régulation pro-active, et non réactive."

Lorsque nous serons réactifs dans la régulation de l'intelligence artificielle, ce sera déjà trop tard ! Elon Musk cité par le "Guardian"

Ce n'est pas la première fois qu'Elon Musk exprime sa méfiance à l'égard du développement de formes d'intelligence artificielle. Face aux gouverneurs des Etats-Unis, l'entrepreneur a appelé, dans un premier temps, à "apprendre le plus possible" d'éléments sur l'intelligence artificielle, afin de mieux comprendre les problèmes qu'elle peut poser.