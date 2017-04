Pays-Bas : des hommes se tiennent la main pour dénoncer une agression homophobe

L'agression a provoqué une vague d'indignation aux Pays-Bas. Un couple gay, se promenant dans la rue main dans la main, a été victime d'une violente agression homophobe, à Arnhem (Pas-Bas), dimanche 2 avril. Pour le dénoncer, une initiative a été lancée sur les réseaux sociaux. L'objectif : faire circuler des photos d'hommes se tenant par la main. L'initiative est devenue virale, rapporte CNN (en anglais), mercredi.

Le couple a été agressé par un groupe de quatre jeunes hommes armés de pinces coupantes. Un des membres du couple a raconté l'agression sur Facebook. Le post a été partagé plus de 7 500 fois et a reçu des milliers de commentaires de soutiens, mercredi 5 avril. Barbara Barend, la fondatrice d'un magazine néerlandais, HeldenMagazine, a proposé de poster des photos d'hommes se tenant par la main, explique CNN. De là est né le hashtag #allemannenhandinhand (tous les hommes se tiennent par la main).

Des hommes politiques se sont prêtés au jeu, comme le chef du parti travailliste, mais aussi des membres des ambassades néerlandaises à Londres ou à Sydney.

Male colleagues from the Dutch Embassy London holding hands in protest against violence towards the LGBTQIA community. #allemannenhandinhand pic.twitter.com/Bp6Mz6UiyY