Passe Navigo, livret A, électricité... Ce qui change au 1er août

Chaque année, c'est la même chose. Le 1er août revient avec son lot de changements concernant notamment les tarifs réglementés. Du prix du gaz à celui du pass Navigo en passant par celui de l'électricité, Franceinfo fait le point sur ce qui va changer au 1er août.

Baisse des tarifs réglementés du gaz

Les tarifs réglementés du gaz appliqués par Engie (ex-GDF Suez) baisseront de 0,8% pour trois millions de ménages à partir du 1er août, comme l'a proposé la Commission de régulation de l'énergie (CRE) qui décide chaque mois de leur évolution. Les foyers qui utilisent le gaz uniquement pour la cuisson bénéficieront d'une baisse de 0,3% et ceux qui l'utilisent pour la cuisson et l'eau chaude, de 0,5%. Pour les utilisateurs d'une petite chaufferie, la baisse des tarifs ira jusqu'à 1%. A terme, la réglementation des tarifs par l'Etat est amenée à disparaître, puisque le Conseil d'Etat l'a jugée mi-juillet "contraire au droit de l'Union européenne".

Hausse des tarifs réglementés de l'électricité

Les tarifs réglementés de l'électricité appliqués par EDF augmenteront eux de 1,7%. Pour décider cette révision annuelle qui affectera 27 millions de foyers, le gouvernement a suivi les recommandations de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), qui voulait permettre "le rattrapage des montants liés à l'insuffisance des tarifs au titre de l'année 2012".



Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont révisés tous les ans au 1er août. Ils sont calculés en additionnant les coûts de l'énergie (prix sur le marché de gros et prix du nucléaire historique), le coût d'acheminement de l'électricité (réseaux de transport et de distribution) et le coût de commercialisation.

Hausse du prix du passe Navigo

Il vous en coûtera désormais 75,20 euros mensuels, et non plus 73 euros, pour voyager en Ile-de-France. Le syndicat des transports d'Ile-de-France (Stif), présidé par Valérie Pécresse (LR), a adopté fin juillet cette nouvelle augmentation de tarif, ainsi qu'une complète réorganisation du réseau de bus et le développement de location longue durée de vélos électriques.

Le syndicat des transports d'Ile-de-France, bientôt IDF Mobilités, annonce que la manne supplémentaire de 70 millions d'euros annuels contribuera "à la mise en place d'environ 100 millions d'euros d'offre nouvelle et plus d'un milliard d'euros d'investissements" en matériel et en personnel. En 2016, le passe navigo avait augmenté de 3 euros. Et si le prix du ticket T+ unitaire restera inchangé (1,90 euro), le carnet 10 tickets va lui augmenter de 40 centimes, et passera donc de 14,50 à 14,90 euros.

Encadrement des loyers à Paris : légère variation des loyers de référence

Les loyers de référence pour les baux signés entre le 1er aout 2017 et le 31 juillet 2018 augmenteront légèrement dans certains cas, et baisseront dans d'autres. Calculés en fonction du type de logement (année de construction, meublé ou non, taille) et de son emplacement, ces derniers permettent fixer un plafond aux loyers en vigueur dans la capitale. Selon la loi Alur, les loyers appliqués peuvent être inférieurs au loyer médian de référence (jusqu'à -30%), mais ne peuvent le dépasser de plus de 20%. Un site internet du gouvernement permet de faire une simulation pour son logement.

Stagnation du taux du livret A

Le taux du livret A ne suivra pas l'inflation. Comme c'est le cas depuis 2015, Bercy a décidé de suivre la recommandation du gouverneur de la Banque de France et de maintenir le taux du livret A à 0,75%, son plus bas niveau historique depuis sa création en 1818. Selon sa formule de calcul, il aurait dû remonter à 1%.