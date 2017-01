Paris : un policier affirme s'être vu refuser l'entrée au Mondial de handball parce qu'il portait son arme de service

Un policier affirme à franceinfo mercredi 18 janvier s'être vu refuser l'entrée à un match du Championnat du monde de handball, lundi soir, à Paris, parce qu'il portait son arme sur lui, sans être en service.

Le fonctionnaire est un commandant de police judiciaire de Paris. Il souhaite garder l'anonymat. Il dit avoir été refoulé de l'AccorHotels Arena, à Bercy, où il se rendait avec sa femme et sa fille pour assister au match Danemark-Suède. "Arrivé au filtre 'palpations', j'ai présenté ma carte de police, j'ai expliqué que j'étais porteur de mon arme de service, raconte-t-il à franceinfo. On m'a alors demandé de me mettre sur le côté, j'ai dû attendre l'arrivée d'un premier responsable sécurité, qui m'a dit qu'il y avait un accord entre le préfet et l'organisation, pour que les policiers ne puissent pas rentrer avec leur arme de service." Il poursuit : "J'ai eu, ensuite, affaire à un deuxième responsable de sécurité, qui lui-même a appelé la direction des opérations qui a refusé, également, de me laisser rentrer."

Un refus légal, selon la préfecture de police

"On ne peut pas, d'un côté, nous dire qu'on doit pour essayer de protéger les citoyens au cas où, porter notre arme de service entre toutes circonstances, et d'un autre côté, nous refuser l'accès partout où on est susceptible d'aller !" regrette ce policier.

Les policiers ont l'autorisation de garder leur arme sur eux lorsqu'ils ne sont pas en service depuis les attentats du 13-Novembre. La mesure, d'abord prise dans le cadre de l'état d'urgence, a été pérennisée en juin 2016, suite à l'assassinat de deux fonctionnaires à Magnanville (Yvelines).

La préfecture de police précise à franceinfo que, si les policiers ont effectivement le droit de porter leur arme hors service sur la voie publique, la situation est différente dans les lieux privés : c'est au propriétaire de définir sa politique en la matière. Dans le cas du commandant de police, l'AccorHotel Arena de Bercy a pris la décison de leur refuser cet accès.