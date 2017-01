DIRECT. Grand froid : un pic de consommation électrique prévu à 9 heures

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FROID

Nous sommes le jeudi 19 janvier, voici les titres :



Sprint final pour la victoire : l'arrivée d'Armel Le Cléac'h aux Sables d'Olonne est prévue cet après-midi. Dans la nuit il a regagné beaucoup d'avance sur Alex Thomson. Allez Armel !





De la sécurité au Moyen-Orient en passant par l'assurance maladie et les finances publiques, le troisième et dernier débat télévisé avant le premier tour de la primaire de la gauche se tient ce soir à 20h55 sur France 2, Europe 1, LCP et TV5 Monde.





Le gestionnaire du réseau, RTE, annonce un pic de consommation ce matin à neuf heures, mais pas de coupure d'électricité.



Le président battu, Yahya Jammeh, refuse de quitter le pouvoir. L'investiture de son successeur est prévue jeudi. Les pays voisins tentent une médiation.. et préparent une intervention militaire.