DIRECT. Essai nucléaire en Corée du Nord : le Japon dénonce un test "absolument inacceptable"

Ce qu'il faut savoir

La Corée du Nord a affirmé avoir procédé "avec un succès parfait", dimanche 3 septembre, à l'essai souterrain d'une bombe à hydrogène capable d'être transportée par un missile balistique intercontinental, a indiqué la télévision nord-coréenne. "C'est absolument inacceptable", a réagi le Premier ministre japonais, Shinzo Abe. Suivez les réactions à cet essai dans notre direct.

Une forte secousse. L'essai a provoqué un séisme d'une magnitude de 6,3, enregistré à 5h30 (heure de Paris) par l'institut américain de sismologie USGS. Cette magnitude laisse supposer que cet essai est d'une puissance inédite.

Une explosion "cinq à six fois plus puissante" qu'en 2016. "L'échelle de l'énergie était de cinq à six fois plus puissante que lors du cinquième essai nucléaire", a déclaré le chef de l'administration météorologique sud-coréenne.

Quelle réaction américaine ? Cette nouvelle initiative nord-coréenne pose un défi direct au président américain, Donald Trump, qui s'était entretenu au téléphone, quelques heures auparavant, avec le Premier ministre japonais, au sujet de l'escalade de la crise nucléaire dans la péninsule coréenne.