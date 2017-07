Des déchets vieux de plus de trente ans découverts sur le site de l'EPR de Flamanville

Les travaux de construction de l'EPR de Flamanville (Manche) réservent leur lot de surprises. En mai 2016, des ouvriers ont retrouvé, enfouis dans le sol, des déchets cachés depuis plusieurs décennies, révèle Le Parisien lundi 7 juillet. Ces déchets – sacs plastique, morceaux de bois, câbles métalliques, tuyaux, etc. – proviennent des chantiers des deux premiers réacteurs de la centrale nucléaire, dont la construction a commencé en 1978.

"Des chantiers gérés de manière inappropriée"

L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui s'est rendue sur les lieux en juin, un an après une première visite, s'est saisie du dossier. Si elle affirme que ces déchets sont a priori "non dangereux", elle note que leur présence constitue bien un dysfonctionnement. "Il est clair que les travaux à l'époque des chantiers de Flamanville 1 et 2 ont été gérés de façon inappropriée. Nous avons donc mené des investigations, et demandé notamment à EDF de rencontrer des ouvriers et des responsables qui travaillaient à l'époque sur le chantier", confie au Parisien Hélène Héron, cheffe de la division de Caen à l'ASN.

De son côté, EDF assure avoir mis en place un chantier de dépollution des sols, toujours en cours. Et souligne que "ces déchets ont bien été enfouis avant que le moindre combustible ne soit introduit dans les deux réacteurs". Pas convaincue, la porte-parole du Réseau Sortir du nucléaire, Charlotte Mijeon, juge cette histoire "révélatrice de certaines pratiques qui, contrairement à ce qu'affirme EDF, sont encore monnaie courante sur tous les sites". De nouveaux éléments de réponse doivent être livrés par EDF d'ici au 23 juillet.