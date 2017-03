Msr, Mix, Pr... Au Royaume-Uni, HSBC propose des titres neutres à ses clients transgenres

Au Royaume-Uni, les clients transgenres de la banque HSBC et tous ceux qui ne s'identifient ni en tant qu'homme, ni en tant que femme ont désormais le choix. La banque a annoncé, vendredi 31 mars, la mise en place de titres neutres. Par ailleurs, les démarches vont être simplifiées pour tous les clients qui souhaitent modifier leur genre sur leurs comptes.

Ainsi, en plus des classiques "Mr" (l'équivalent de M.), "Mrs" (Mme) et "Ms" (Mlle), HSBC a ajouté dix titres neutres, comme "Ind", une abréviation de "individual", "Mre", une abréviation pour "mistery", "Pr", une abréviation pour "person", ou encore "Msr", une combinaison de "Miss and Sir", détaille la BBC (en anglais).

"Les titres neutres permettent aux personnes qui ne s'identifient pas à un genre en particulier, ou qui ne veulent pas s'identifier à un genre, de choisir le titre qui leur convient le mieux", explique la banque dans un communiqué (PDF, en anglais).