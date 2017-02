VIDEO. Christiane Taubira : "Je trouve choquant le discours d'Emmanuel Macron sur les opposants au mariage pour tous"

Christiane Taubira ne décolère pas. L'ancienne ministre de la Justice est revenue à la charge contre les propos d'Emmanuel Macron, qui a expliqué, le 16 février, que les manifestants anti-mariage pour tous avaient été "humiliés" par le gouvernement et le président de la République.



"Que des manifestants, et c'est leur droit totalement, s'invitent dans le débat sur la base du mariage en tant que sacrement, c'est leur droit, mais ce que nous étions en train de faire, c'était de traiter de libertés individuelles et de traiter d'égalité", insiste Christiane Taubira, invitée de l'émission C à vous de France 5 mercredi 22 février.

"Je ne comprends pas le discours d'Emmanuel Macron"

Le candidat d'En marche ! pour l'élection présidentielle avait déclaré à L'Obs : "Une des erreurs fondamentales de ce quinquennat a été d’ignorer une partie du pays qui a de bonnes raisons de vivre dans le ressentiment et les passions tristes. C’est ce qui s’est passé avec le mariage pour tous, où on a humilié cette France-Là "

"Je ne comprends pas le discours d'Emmannuel Macron, je ne l'entends pas, je le trouve choquant, parce que les agressions, elles ont été sur les personnes homosexuelles, elles ont été sur les enfants des familles monoparentales, des agressions physiques, des agressions verbales", assène Christiane Taubira sur France 5

"Qui a été humilié ? Celle qu'on traitait de guenon tous les matins ? Celle qui recevait des menaces de mort ? Celle sur qui on lançait des œufs ?" avait déjà réagi Christiane Taubira dans une interview au Monde, le mercredi 22 février.