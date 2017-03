Plus d'un quart des Français mariés en 2015 ont épousé un étranger

Plus d'un Français sur quatre s'étant marié en 2015 a épousé un étranger, indique l'Insee, lundi 13 mars. 27% des mariages, ayant concerné au moins une personne de nationalité française en 2015, sont des mariages mixtes. Ce chiffre rassemble les 33 800 mariages mixtes célébrés en France et les 46 300 mariages mixtes scellés à l'étranger et transcrits à l'état civil français.

80 100 Français ont épousé un conjoint étranger en 2015. Avec un pic au début des années 2000, ces mariages mixtes prennent un poids croissant au sein de l’ensemble des mariages célébrés en France. Leur part est passée de 6% en 1950 à 14% en 2015 célébrés en France, indique l'Insee.

France-Maghreb, ticket gagnant

Ces mariages mixtes célébrés en France unissent d'abord des Français avec un conjoint originaire du Maghreb (37%). Suivent les unions avec un Européen (22%) et un époux d'Afrique sub-saharienne (14%).

D'après une étude publiée en janvier dernier par l'Insee, le nombre de mariages célébrés en France a atteint son niveau le plus bas l'an passé. C'est historique. Il y a eu 235 000 unions civiles, dont 7 000 entre personnes de même sexe. Pour autant, le nombre de mariages est relativement stable depuis 2011.