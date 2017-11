Les Australiens disent "oui" au mariage gay

Ils ont dit "oui". Les Australiens ont voté à 62% pour le mariage gay, selon les résultats d'une consultation postale, donnés mercredi 15 novembre. Non contraignant, ce vote doit désormais être entériné par la loi. Le Premier ministre Malcolm Turnbull a en conséquence souhaité que la loi soit modifiée d'ici Noël. Les Australiens se "sont exprimés par millions et ils ont voté à une très grande majorité pour l'égalité devant le mariage, a-t-il dit aux journalistes. Ils ont voté oui pour la justice, l'engagement et l'amour".

Près de 80% de l'électorat a participé à la consultation alors que beaucoup craignaient que les jeunes nés à l'ère d'internet refusent de s'exprimer par courrier. D'après le Bureau australien des statistiques, qui a organisé le vote, le "oui" l'a emporté dans chacun des Etats et territoires du vaste pays-continent. Le "non" a recueilli 38,4% des suffrages. "Les Australiens peuvent être certains que ces chiffres reflètent les vues de l'électorat", a déclaré David Kalisch, chef du Bureau des statistiques.

Un moyen de pression sur les parlementaires

"Cela veut tout dire, cela veut tout dire", s'exclamait Chris lors d'une manifestation géante à Sydney. Il avait du mal à contenir ses larmes en prenant son conjoint Victor dans ses bras. Dans toute l'Australie, des milliers de partisans du mariage entre personnes du même sexe sont descendus dans la rue pour danser et chanter sous des nuages de confettis.

Le Premier ministre, personnellement favorable au mariage entre personnes du même sexe, avait organisé cette consultation pour faire pression sur les parlementaires hostiles à la réforme, pour la plupart issus de son propre camp conservateur. Turnbull s'est dit certain que les parlementaires voteraient "en leur âme et conscience", sans tenir compte de la ligne de leur parti, pour modifier la loi. L'Australie semble ainsi partie pour tourner la page après des années d'impasse politique sur le sujet.