Maisons du Monde accusé de racisme après avoir mis en scène une "famille exotique" avec deux enfants métis

Sur le lit, un couple mixte couve du regard deux enfants métis qui s'amusent, déguisés en zèbre et en léopard. Dans le catalogue papier présentant sa collection 2017, l'enseigne d'ameublement Maisons du Monde met en scène une "famille exotique" pour vanter les mérites de sa "déco ethnique". Un visuel et un commentaire qui ont suscité l'indignation de plusieurs internautes, mardi 14 mars.

Sur la page Facebook de la marque, une internaute dénonce le "racisme décomplexé" de l'opération de promotion de Maisons du Monde.

Vous considérez (...) que toute famille non blanche est "exotique". Et les seuls (adorables) petit noirs (métis) dont vous montrez la photo sont déguisés en zèbre et en léopard (sans doute est-ce un hommage à leurs grands-parents qui vivaient dans la brousse/jungle). Grâce Libz sur Facebook

"Il ne suffit pas de mettre des Noirs dans votre catalogue pour faire avancer la société, poursuit cette jeune femme dans son commentaire "aimé" plus de 300 fois. Commencez déjà par nous respecter, on est sérieusement fatigués par tout ça et on ne gardera plus nos bouches exotiques fermées."

"Nous exotiser, c'est déjà nous raciser, c'est raciste, lance de son côté Thev Létoile dans un autre commentaire publié sur Facebook. Parce que l'image est déjà bien raciste en elle-même mais que Maisons du monde trouvait que c'était pas assez, ils ont rajouté les phrases sur le côté."

Pas d'excuses formelles de la marque

Contactée au téléphone par franceinfo, une porte-parole de Maisons du Monde ne prononce pas d'excuses formelles, mais répète les quelques lignes publiées par la marque sur les réseaux sociaux aux internautes indignés.

Il n’est nullement dans notre intention de porter des messages contraires à nos valeurs et nous regrettons qu'ils aient pu être perçus comme tels. Chez Maisons du Monde, nous sommes profondément attachés à la diversité et à l’ouverture sur le monde. Une porte-parole de Maisons du Monde à franceinfo

La marque ajoute que l'idée du catalogue était de présenter des "scènes de vie" pour présenter différentes collections ("Industriel", "Vintage", "Classique chic"...) déjà disponibles dans son catalogue les années précédentes.

Ces explications n'ont visiblement pas convaincu les internautes. "C'est tout ce que vous avez à dire ? C'est même pas des excuses (...), ça sous-entend qu'il y a méprise, que vous avez été mal compris. Reconnaissez le racisme de cette double page !", écrit l'une d'elles sous l'un des commentaires postés sur sa page par Maisons du Monde.

Le site Buzzfeed note que, sur les sept familles présentées dans le catalogue, la famille "exotique" est la seule à ne pas être composée uniquement de personnes blanches.