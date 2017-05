"Macron descend d'Hugues Capet et Le Pen de Mahomet" : pourquoi l'AFP a finalement annulé cette étrange dépêche

"Marine Le Pen, bretonne par son père, descend par sa mère des rois d'Angleterre mais aussi... du prophète Mahomet, alors que son rival pour l'Elysée, Emmanuel Macron, a pour ancêtre Hugues Capet." L'AFP a publié une dépêche surprenante, mercredi 3 mai, basée sur un entretien avec le généalogiste Jean-Louis Beaucarnot. Cinquante minutes plus tard, l'agence a envoyé un message à ses clients indiquant qu'elle "annulait" la dépêche.

"La dépêche ne devait pas passer comme ça sur les fils, explique la rédaction en chef de l'agence, contactée par franceinfo. Il manquait du contexte et il y avait un problème avec une source." L'AFP a pour procédure habituelle de relire les dépêches à deux reprises. Mais cette fois, "le brouillon a été validé après une erreur de manipulation". Une raison simplement technique ? La dépêche ne sera, quoi qu'il en soit, pas republiée après correction. "On abandonne carrément. Très franchement, une dépêche de cette nature n'est pas essentielle à la couverture de la présidentielle."

"Un brouillon validé après une erreur", justifie l'AFP

"Côté Marine Le Pen, quand on remonte du côté du père, il y a du petit breton paysan, précise le généalogiste à franceinfo. Mais du côté de la mère, on trouve des CSP+ de l'époque, dont une Anne de Roquefeuil, au XVIe siècle, qui descend des comtes de Périgord, des comtes de Toulouse, de Louis VI le Gros, des rois d'Angleterre, de rois d'Espagne." Il évoque également la fille d'un haut-fonctionnaire au XIIe siècle, dans l'Espagne mauresque, issu, affirme-t-il, d'une union inter-religieuse. "A partir de là, on arrive sur des Omeyyades et à Mahomet", lance-t-il.

Jean-Louis Beaucarnot, qui se décrit lui-même comme "le pape de la généalogie", dit recourir à de nombreux documents, comme les registres d'état-civil et les bases de données en ligne. Mais sans vérification d'un tiers, difficile de savoir si ce qu'il affirme est bien avéré. Jean-Louis Beaucarnot est bien sûr conscient du caractère polémique de sa présumée trouvaille. "Je suis quand même un peu journaliste aussi, sourit-il. Mon boulot, c'est aussi de trouver des anecdotes. Si je dis que Marine Le Pen descend des Bretons, on ne va pas faire une dépêche." Le généalogiste sèche un peu sur le cas d'Emmanuel Macron, dont il affirme toutefois qu'il est descendant d'Hugues Capet, comme Marine Le Pen, d'ailleurs. Sans fournir davantage de détails ni de preuves...

L'AFP a plusieurs fois publié des dépêches reprenant les informations du généalogiste Jean-Louis Beaucarnot. En 2012, il parlait des "racines françaises dispersées de François Hollande", expliquant que le chef de l'Etat est un cousin éloigné de "Nicolas Sarkozy, Nicolas Hulot, Nathalie Kosciusko-Morizet, Bernadette Chirac, ou encore Paul Verlaine et Jacques Mesrine". En 2016, c'est sur les ancêtres d'Hillary Clinton qu'il s'était penchés pour l'agence de presse, révélant qu'elle "cousine de très loin avec François Hollande" et "par ses ancêtres installés au Québec, (...) avec les chanteuses Madonna et Céline Dion ainsi que l'actrice Angelina Jolie".