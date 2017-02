Les six pires idées de la Saint-Valentin 2017

Entre déclarations hasardeuses et réutilisations décalées du thème de la Saint-Valentin à des fins commerciales, franceinfo compile les initiatives les plus insolites, et parfois malvenues, du 14 février.

1 Des déclarations étonnantes

A l'occasion de la Saint-Valentin, la ville de Lyon a diffusé des messages d'amoureux sur les panneaux lumineux de la ville. Et certains ont rivalisé d'humour, voire de mauvais goût, relève BFMTV. Exemple : "Je t'aime plus que mon kebab salade tomate oignon, c'est dire à quel point je t'aime ! #tropdelove".

VIDEO - #SaintValentin "Je t’aime plus que mon kebab": des drôles de déclarations d’amour affichées à Lyonhttps://t.co/CLIYrUyihc pic.twitter.com/y1zAk0VBvG — BFMTV (@BFMTV) February 14, 2017

2 Des témoignages un peu gênants

Demander aux anciens à quoi ressemblait la drague pendant leur jeunesse ? C'est l'idée qu'a eue le quotidien Ouest-France. Et pas sûr que vous ayez vraiment envie d'imaginer vos grands-parents expliquer qu'il "fallait mettre un peu de moutarde" pour parler des préliminaires… Ou ce papy qui relate son coup de foudre pour sa voisine : "On jouait aux petits chevaux, mon pied s'est déporté vers le sien. Le sien aussi. Après quoi, elle m'a dit 'Viens, on va jouer à un autre jeu'. Bon sang, que c'était bon !"

3 Une overdose de cœurs

Les enseignes de restauration rapide, mais aussi les artisans de bouche du coin de la rue ont décidé de tout passer en mode Saint-Valentin. A vous donc les baguettes, pizzas, tartes… en forme de cœur. Comme le propose cette pub Domino's Pizza.

4 Un cadeau original du gouvernement thaïlandais

Les militaires au pouvoir en Thaïlande ont eu l'idée de distribuer des kits de fertilité pour aider à la procréation. "Nous distribuons des vitamines et de l'acide folique car les femmes thaïlandaises en ont besoin pour porter des enfants", explique à l'AFP Wachira Pengjuntr, directeur général du ministère de la Santé.

Ces kits de fertilité sont présentés dans un packaging adapté aux circonstances, dans de petites boîtes rouges en forme de cœur (tiens donc), et proposés dans les bureaux de poste, les cliniques et les municipalités aux couples venus se marier.

5 Une référence un peu lourde au foot

Ce soir, c'est la Saint-Valentin, vous l'aviez compris. C'est aussi soirée foot pour les fans du PSG, qui rencontre le Barça en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Si certains n'hésitent pas à proposer de faire un choix radical entre ces deux programmations, Canal+ incite à marier les deux. Dans une vidéo tuto de "kama footra" un peu (trop) premier degré.

Dans la même veine, on peut citer la liste des excuses proposées par le site du PMU pour éviter la soirée en amoureux, ou les "astuces" de So Foot pour faire des compliments sur le thème… du foot.

Nos astuces pour dire "Je t'aime" en ce jour si particulier. #PSGFCB #SaintValentin pic.twitter.com/UtebMCgp7K — SO FOOT (@sofoot) 14 février 2017

6 Les arnaques amoureuses

Le phénomène des arnaques amoureuses est suffisamment répandu pour que les autorités australiennes, malaisiennes et singapouriennes demandent aux esseulés de s'en méfier. Dans la ligne de mire figurent notamment les sites de rencontres et les personnes inconnues qui prennent contact avec les célibataires via les réseaux sociaux.

En 2016, 4 100 Australiens ont joint le service d'alerte aux arnaques de l'ACCC pour signaler des escroqueries. Il en a coûté aux victimes plus de 25 millions de dollars australiens (18 millions d'euros), explique l'AFP.