"Les Asiatiques ne sont ni des guignols, ni des victimes" : un journaliste charge Kev Adams et Gad Elmaleh après un sketch

"J’ai honte pour Kev Adams et Gad Elmaleh. J’ai honte que des sketches pareils soient encore possibles à notre époque, dans notre pays. J’ai honte de voir des spectateurs en rire." Anthony Cheylan, rédacteur en chef du site Clique.tv, a publié, mercredi 20 décembre, une tribune après un sketch diffusé le 4 décembre sur M6, lors de la retransmission du spectacle Tout est possible.

Le journaliste d'origine vietnamienne charge les deux humoristes et écrit "Moi, Asiatique, j'ai mal devant le spectacle de Kev Adams et Gad Elmaleh". Il décrit les dix minutes pendant lesquelles Kev Adams a multiplié les clichés sur les Asiatiques : de sa tenue (un kimono mauve), son chapeau rond, sa fausse petite tresse, à son premier mot (un "Bondour !" lancé avec un fort accent) et ses "mouvements d'arts martiaux". "Kev Adams marmonne des onomatopées censées imiter le mandarin", relève-t-il. Idem pour le japonais.

"Humour raciste"

Après trois minutes, Gad Elmaleh entre en scène, déguisé en vieux sage asiatique, et tente de mettre les choses en perspective. Dans son texte, il fait mine d'être critique et estime que son accoutrement risque de "niquer vingt ans de carrière". "On s’imagine alors qu’on va assister à un sketch meta, qui va dénoncer cet humour raciste que l’on pensait disparu en même temps que la carrière de Michel Leeb", écrit le journaliste, déçu.

Le jeune humoriste continue ses imitations et déroule des blagues racistes (et éculées) pendant quatre longues minutes. Pire encore : en jouant vaguement la distanciation, Gad Elmaleh ne sert qu’à donner bonne conscience à son binôme et au public. Anthony Cheylan dans une tribune sur Clique.tv

Le public "glousse sans se poser de question"

"J’ai honte de penser que, si Kev Adams et Gad Elmaleh s’étaient moqués d’autres communautés, les réactions auraient été immédiates", poursuit Anthony Cheylan. "J’ai honte parce que j’ai l’impression que tout cela est possible parce que – cliché encore – on pense que la communauté asiatique ne va rien dire, ni rien faire", ajoute-t-il. Et d'asséner : "Les Asiatiques ne sont ni des guignols, ni des victimes, ni des punchlines." Et si le journaliste blâme les deux humoristes, il n'oublie pas le public qui "glousse sans se poser de question, sans aucune culpabilité".

La communauté asiatique a été la cible de plusieurs attaques en France, en 2016, qu'il s'agisse de touristes ou de résidents. En Seine-Saint-Denis, la communauté est à bout : "Ici, tout le monde a subi au moins une agression", a raconté un homme à franceinfo, en août.