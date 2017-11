Pour Edwy Plenel , la Une de "Charlie Hebdo" sur Mediapart est une "guerre aux musulmans" menée par "une gauche égarée"

"La Une de Charlie Hebdo fait partie d'une campagne générale de guerre aux musulmans", a déclaré le président de Mediapart Edwy Plenel, mercredi 8 novembre sur franceinfo. Pour le directeur de la publication du pure-player, ce combat est mené par "une gauche égarée". Il réagissait à la Une de l'hebdomadaire satirique qui le caricature au côté du titre "Affaire Ramadan, Mediapart révèle : 'On ne savait pas'".

Capture d'écran d'un tweet d'Edwy Plenel répondant, le 7 novembre 2017, à "Chalie Hebdo". (TWITTER / FRANCEINFO)

Sur le dessin, paru mercredi dans Charlie Hebdo, la tête d'Edwy Plenel est caricaturée, puis les yeux, les oreilles et la bouche du fondateur de Mediapart sont successivement masqués par sa moustache. Ce dessin fait référence aux accusations dont le site a fait l'objet samedi et dimanche. L'ancien Premier ministre Manuel Valls a évoqué des "complicités" entre Edwy Plenel et l'islamologue Tariq Ramadan, visé par deux récentes plaintes pour viol.

La Une de Charlie Hebdo fait partie d'une campagne générale, que la nouvelle direction de Charlie Hebdo épouse, [menée par] Monsieur Valls et d'autres qui le suivent Edwy Plenel

président de Mediapart à franceinfo

Edwy Plenel ne "donne aucun jugement" sur une éventuelle "islamophobie" du journal satirique. Le président de Mediapart ne souhaite pas rentrer "dans cette course à l'échalote de la haine". "Je ne lis pas Charlie Hebdo, à chacun de se faire son jugement en lisant Charlie Hebdo", a expliqué le directeur de la publication de Mediapart.