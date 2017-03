Soupçons de viols dans une famille d'accueil de Seine-et-Marne

Les faits, s'ils sont avérés, sont sordides. Un assistant familial de 55 ans, soupçonné de viols et d'agressions sexuelles sur plusieurs mineurs qui lui avaient été confiés par l'aide à l'enfance de Seine-et-Marne, a été mis en examen et incarcéré, a-t-on appris mardi 14 mars de sources concordantes, confirmant une information du Parisien.

Son épouse, âgée de 57 ans, a elle été mise en examen pour non-dénonciation de crime et laissée libre sous contrôle judiciaire. Tous deux ont été interpellés et placés en garde à vue le 6 mars dernier, selon une source proche de l'enquête.

Une affaire complexe

Une enquête avait été ouverte l'été dernier par le parquet de Melun sur la base d'un signalement, et le couple avait été suspendu de ses fonctions par l'aide sociale à l'enfance, a indiqué à l'AFP une source judiciaire.

Face à la "complexité du dossier" et "des signalements de faits remontant à plusieurs années", le parquet de Melun a décidé la semaine dernière d'ouvrir une information judiciaire pour "viol et agression sexuelle", selon cette même source. "Un certain nombre de signalements ont été enregistrés, mais moins de dix", a-t-elle précisé.

En garde à vue, le père de famille et son épouse ont nié les faits, a-t-elle ajouté. Une source proche de l'enquête avait dans un premier temps affirmé que la femme avait reconnu "avoir assisté" à des attouchements.

Une première enquête ouverte pour des faits du même type

Selon Le Parisien, une première enquête, pour des faits du même type, aurait été ouverte au début des années 2000, sans donner lieu à des poursuites. Plusieurs signalements de travailleurs sociaux seraient également restés lettre morte.

"Je n'ai jamais eu de problème avec cette famille", a assuré la maire de Misy-sur-Yonne, commune de près de 1.000 habitants où habitait le couple. "C'était des gens qui ne sortaient pas beaucoup", a-t-elle ajouté, précisant que l'homme vivait dans la commune depuis une vingtaine d'année.

Le couple accueillait "beaucoup d'enfants", dont certains "sortaient de prison", a-t-elle encore raconté. D'après cette dernière, les enfants n'étaient pas scolarisés sur la commune.