RECIT. Meurtre de Sarah Halimi : autopsie d’un fait divers devenu affaire d’Etat

Kobili T. ressurgit quelques mètres plus loin, devant la porte de ses voisins, la famille D., au 3e étage du 26, rue de Vaucouleurs. Il sonne de façon insistante. Le père finit par lui ouvrir. Kobili T. entre pieds nus, ses baskets à la main et ses affaires sous le bras. "Sans donner aucune explication", il demande à rester dans l’appartement. Le père de famille refuse. Kobili T. insiste, et la situation s’envenime. "A ce moment-là, Kobili a changé de comportement et est devenu très énervé", se souvient la mère D.. Se saisissant des clefs, l’intrus ferme la porte. "Ça va être la mort", lance-t-il.

Effrayés, le couple D. et leurs enfants se réfugient dans la chambre parentale, bloquent la porte avec un meuble et appellent la police. Il est 4h25. Kobili T. reste seul à prier dans le salon pendant "vingt minutes, une demi-heure", récitant des sourates du Coran. Il enfile un jean. Puis sa voix s’éloigne. Il enjambe le balcon pour passer dans l’appartement voisin. "Je ne sais pas pourquoi, je ne me sentais pas en sécurité chez les D.", dira-t-il à la juge.

Lucie Attal, plus connue sous le nom de Sarah Halimi, est réveillée par le bruit. Cette retraitée de 65 ans, ancienne directrice de crèche, vit seule depuis son divorce. Kobili T. la connaît bien, elle habite dans l’appartement juste au-dessus du sien "depuis plus de dix ans". "Je ne savais pas chez qui j’allais atterrir, assure-t-il à la juge. C’est quand j’ai marché dans l’appartement. J’ai vu une Torah."

L'interphone de la résidence où vivait Sarah Halimi, rue de Vaucouleurs, dans le 11e arrondissement de Paris. (CATHERINE FOURNIER / FRANCEINFO)

Sarah Halimi est de confession juive. Kobili T. le sait puisqu’elle a "la tenue pour aller à la synagogue" et ses enfants ont "la kippa" quand ils viennent la voir. En chemise de nuit et robe de chambre, elle tombe nez à nez avec l’intrus. "Je lui ai dit 'appelez la police, on va se faire agresser'", raconte l’intéressé. Sarah Halimi n’en aura pas le temps. Kobili T. se met à la frapper avec le téléphone. Puis avec ses poings. "Je paniquais", dit-il encore.

La suite est décrite par les voisins, dont les lumières s’allument une à une dans la résidence.