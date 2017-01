Le patron de Radio Courtoisie condamné à 16 000 euros d'amende pour provocation à la haine et contestation de crime contre l'humanité

Ses longues explications sur les différences entre les races "caucasoïdes" et "congoïdes" n'auront donc pas convaincu les juges. Henry de Lesquen, président de Radio Courtoisie et vrai-faux candidat à l'élection présidentielle, a été condamné, mercredi 25 janvier, à 16 000 euros d'amende notamment pour provocation à la haine et contestation de crime contre l'humanité.

Une décision qui visait plusieurs tweets et un article publiés sur son site internet par cet énarque à la retraite, qui fréquente les milieux d'extrême droite depuis les années 1970. Il devra en outre verser des dommages et intérêts aux associations luttant contre le racisme qui s'étaient constituées parties civiles.

Droit derrière la barre, le menton haut et le regard encadré par de fines lunettes, l'ancien haut fonctionnaire avait réponse à tout lors de l'audience organisée le 7 décembre devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris. Après avoir dénoncé les "officines de délation" qui se sont portées partie civile dans ce dossier (parmi lesquelles la Licra, le Mrap, l'UEJF et SOS Racisme), Henry de Lesquen s'est mis à répondre aux questions de la présidente avec un débit mitraillette qui lui a valu plusieurs remontrances.

A la barre, il dénonçait "l'infâme rap"

Son tweet expliquant que la "musique nègre", "centrée sur le rythme", "s'adresse au cerveau reptilien" ? Rien de scandaleux : "Il se trouve que 2016 marque le 50e anniversaire du Festival des Arts nègres, organisé à Dakar en 1966 par Léopold Sédar Senghor. Je ne trouve aucune connotation péjorative dans l'expression 'musique nègre'." Ce qui ne l'empêche pas de juger "obscène de part en part" cette musique, "dont le meilleur serait le jazz et le pire l'infâme rap". La preuve : "'jazz' signifie 'sperme' en argot noir'" et "'rock and roll' veut dire 'baise et jouis' !"

Rien d'antisémite non plus dans son message publié en janvier 2016, qui fustigeait le "racisme des juifs". Selon Henry de Lesquen, la Bible hébraïque prouve bien que les juifs ont été parmi les premiers à perpétrer des massacres chez ceux qui ne partageaient pas leurs croyances. Et d'enfoncer le clou devant une assistance médusée.

Les non-juifs sont considérés comme des animaux dans le Talmud. En vérité, l'inventeur des fours crématoires, c'est David ! Henry de Lesquen devant la 17e chambre correctionnelle

Et ne voyez surtout pas de contestation de crimes contre l'humanité lorsqu'il a raillé sur Twitter la "longévité des 'rescapés de la Shoah', morts à plus de 90 ans" et la "plantureuse Simone Veil". Le patron de Radio Courtoisie estime qu'il s'est simplement "interrogé sur certains témoignages" et qu'il ne remet pas en cause l'existence des camps de concentration. "Pourquoi alors avoir utilisé des guillemets pour parler des 'rescapés de la Shoah' ? N'est-ce pas une manière de mettre en doute ces événements ?" rétorque la présidente. "Si j'avais eu plus de 140 signes à ma disposition, je serais rentré dans les détails..."

"Un remake des Visiteurs avec un héros sorti de Vichy"

Quant à l'article évoquant le "coefficient de blancheur des équipes de balle au pied" en "chute libre" (comprendre "le nombre trop important de Noirs dans le football") publié sur son site, Henry de Lesquen n'y voit pas le problème.

A cause du cosmopolitisme, le coefficient de blancheur de l'équipe de France de balle au pied est en chute libre. pic.twitter.com/Lxvy9z64AN — H. de Lesquen 2017 (@Lesquen2017) 10 juillet 2016

"Le texte n'est pas de moi, je l'ai trouvé dans un pli anonyme envoyé à mon domicile. (...) Je l'ai trouvé drôle et pédagogique : il illustre bien la théorie du grand remplacement, la substitution des Caucasoïdes par des Congoïdes. (...) Et il était à propos, car il tombait en plein championnat d'Europe de balle au pied". Avant de désavouer les commentaires postés sous le texte, qui proposaient d'utiliser de la lessive pour blanchir les joueurs : "la couleur de peau n'est pas essentielle, c'est la race qui compte !".

"Nous avons assisté à un mauvais remake des Visiteurs avec un individu tout droit sorti de Vichy", a répliqué l'avocat de l'UEJF dans sa plaidoirie. "Je m'attendais à entendre des propos venus de Radio Courtoisie, mais il s'agissait plutôt de Radio-Paris [une radio de propagande qui émettait pendant l'Occupation]", a conclu de son côté le procureur, qui a évoqué une défense relevant davantage "du grand malentendu que du grand remplacement".