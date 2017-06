Jura : il avait entassé 38 chats et 4 chiens dans son petit appartement

Un homme de 41 ans a été condamné, vendredi 16 juin, par le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier (Jura) pour sévices et actes de cruauté envers des animaux. Dans son deux-pièces situé aux Rousses vivaient 42 animaux (38 chats et 4 chiens). "Après plusieurs signalements des voisins de son immeuble, les gendarmes et la SPA étaient intervenus à son domicile en juin 2016", rapporte Le Progrès.

"Débordé" par le nombre d'animaux

Sur place, ont été retrouvés des chiens morts dans le congélateur. "L’enquête a également révélé que des chats morts avaient servi de nourriture à d’autres chats", poursuit le journal régional.

A la barre, le prévenu a contesté les faits. Il s'est défendu de tout acte de cruauté, mais reconnaît avoir été "débordé" par le nombre d'animaux présents dans son logement. L'homme a désormais interdiction de détenir un animal pendant cinq ans.