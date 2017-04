La Société générale a fait saisir les comptes bancaires de Jérôme Kerviel par un huissier, a indiqué lundi 10 avril l'avocat du trader à franceinfo, confirmant une information de 20 Minutes. La banque veut obtenir le versement d'un million d'euros de dommages et intérêts, auquel l'ancien trader a été condamné en septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (Yvelines).

"J’ai envoyé un mail à mon banquier, le 18 janvier, car je devais effectuer un virement, a indiqué Jérôme Kerviel à 20 Minutes. Il m’a alors indiqué que ce n’était pas possible car mes comptes venaient d’être saisis. Ils ont pris entre 3 000 et 4 000 euros et m’ont laissé l’équivalent d’un RSA (536,78 euros). Cela devient très compliqué de survivre..."

La banque "récupère sa créance" comme avec "tout débiteur"

"Cette saisie d’un million d’euros m’empêche de reconstruire une vie normale, a ajouté le trader. Cela rend chaque projet personnel ou professionnel toujours plus compliqué. Voire impossible." Son avocat, David Koubbi, a expliqué à franceinfo avoir proposé à son client de lancer une "souscription publique". Jérôme Kerviel a écarté cette possibilité.

Dans une réaction à 20 Minutes, la Société générale dit "récupérer sa créance comme elle le ferait à l'encontre de tout débiteur". "Le million d’euros auquel Jérôme Kerviel a été condamné ne représente qu’une partie infime du préjudice subi", a estimé la banque, qui réclamait à l'origine 4,9 millions d'euros à son ancien employé.