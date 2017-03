Ile-de-France : un gérant d'auto-écoles condamné à deux ans de prison ferme pour une escroquerie au Code de la route

Ils sont 300 candidats à en avoir profité, dont le célèbre chanteur Kendji Girac. Un gérant d'auto-écoles, qui avait organisé une fraude électronique pour tricher lors de l'examen du Code de la route, a été condamné, lundi 27 mars, à deux ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Créteil.

L'escroquerie a duré de 2013 à 2016. Chaque bénéficiaire déboursait 2 000 à 2 500 euros pour s'équiper d'un boîtier qui vibrait dès que la bonne réponse était donnée par l'examinateur. Les appareils étaient actionnés de l'extérieur par un complice surnommé "Monsieur Abdel", qui écoutait les questions via le téléphone d'un candidat. Le prévenu, absent lors du procès, est visé par un mandat d'arrêt.

Une fraude organisée en famille

Le chanteur Kendji Girac n'était pas présent lors du procès mais le président a lu une lettre de témoignage, comme le relate Le Parisien : "J’étais en pleine tournée. Quand j’ai su ça, ça m’arrangeait. Je suis allé à l’auto-école avec mon chauffeur. J’ai payé 1 500 euros. La conduite, c’était réglo : je sais conduire depuis longtemps."

La fraude, qui aurait rapporté environ 740 000 euros, selon les estimations des enquêteurs, avait été organisée en famille dans quatre écoles de conduite du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne. Le gérant bénéficiait de la complicité de sa femme, de sa fille et de son gendre, inspecteur du permis de conduire. Les deux premières ont été condamnées à deux ans de prison avec sursis, le troisième à un an avec sursis. Tous devront également s'acquitter d'amendes allant de 20 000 à 50 000 euros.