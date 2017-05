DIRECT. Suivez le sixième jour d'audience au procès de Francis Heaulme

Ce qu'il faut savoir

Que s'est-il passé le 28 septembre 1986, à Montigny-lès-Metz (Moselle) ? Ce jour-là, Cyril Beining et Alexandre Beckrich, 8 ans, ont été tués à coups de pierres sur une voie de chemin de fer désaffectée. Trente ans après, la vérité n'est toujours pas connue. Et la cour d'assises de la Moselle, qui juge Francis Heaulme pour ces crimes depuis une semaine, doit tenter d'y voir plus clair. Une nouvelle journée d'audience à suivre en direct sur franceinfo.fr grâce, notamment, à notre envoyée spéciale Catherine Fournier.

Des badauds à la barre. La journée de mercredi doit principalement être consacrée à l'audition de témoins qui se promenaient près des lieux le jour du crime. Leurs dépositions devraient être déterminantes pour évaluer l'heure de la mort des enfants et en savoir plus sur la présence ou non de Francis Heaulme sur place.

Des souvenirs vieux de 30 ans. La difficulté de ce procès est de revenir sur des faits qui se sont déroulés en 1986 et pour lesquels un homme, Patrick Dils, a été condamné puis innocenté. C'est le cinquième procès dans cette affaire.

Francis Heaulme clame toujours son innocence. "J'ai commis des meurtres mais Montigny, ce n'est pas moi !" a déclaré l'accusé au premier jour de son procès. La cour d'assises a jusqu'au 18 mai pour déterminer si oui ou non il est coupable de ce double meurtre.