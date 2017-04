DIRECT. Suivez le premier jour du procès de Francis Heaulme, jugé pour le double meurtre de Montigny-lès-Metz

Ce qu'il faut savoir

C'était le dimanche 28 septembre 1986. Ce jour-là, Cyril Beining et Alexandre Beckrich sont retrouvés morts sur le talus d'une voie ferrée de Montigny-lès-Metz (Moselle), une ville de l'agglomération messine. Les deux garçons de 8 ans ont été tués à coups de pierre.

Plus de trente ans après les faits, le tueur en série Francis Heaulme comparaît pour ce double meurtre, à partir du mardi 25 avril, devant la cour d'assises de Moselle. Celle-ci va consacrer quatre semaines à cette affaire qui a déjà connu de nombreux rebondissements. Il s'agit en effet du cinquième procès, et beaucoup espèrent qu'il sera le dernier. Le verdict est attendu le 18 mai. Franceinfo est à Metz pour suivre l'audience.

Patrick Dils, une erreur judiciaire. Dans ce dossier, plusieurs pistes ou certitudes ont déjà volé en éclats. D'abord celle de la culpabilité de Patrick Dils, accusé à tort d'avoir fracassé le crâne des deux enfants. Il n'avait que 16 ans au moment du double meurtre, et 31 lorsqu'il a été innocenté en 2002, après quinze ans en prison.

Henri Leclaire mis hors de cause début 2017. Ce manutentionnaire, qui en 1986 travaillait non loin du lieu du crime, avait déjà été soupçonné dans les années 1980. En 2014, son nom revient de manière spectaculaire sur la base d'un témoignage tardif : une femme affirme qu'il lui a confié, en "criant et gesticulant", qu'il avait "attrapé" les enfants, tout en répétant qu'il ne les avait pas tués. Mais la justice a considéré ces éléments insuffisants. Début 2017, Henri Leclaire a été définitivement blanchi.

La piste Francis Heaulme. Sa présence avérée à Montigny-lès-Metz, en 1986, a beaucoup contribué à l'acquittement de Patrick Dils. Mis en examen une première fois en 2006, avant de bénéficier d'un non-lieu, le "routard du crime" a finalement été renvoyé devant les assises en 2013. Un premier procès s'ouvre en 2014 à Metz, mais il est interrompu au bout de deux jours, à cause des soupçons pesant sur Henri Leclaire. Trois ans plus tard, Francis Heaulme se retrouve finalement seul sur le banc des accusés.