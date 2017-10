Election de Miss Chaudasse, réalisation d'un film porno... Un syndicat dénonce le bizutage à la fac de médecine de Caen

Que se passe-t-il à la fac de médecine de Caen ? La présidence de l'université a annulé le week-end d'intégration des étudiants après des soupçons de bizutage potentiellement graves, rapporte France Bleu Normandie, mardi 24 octobre. A la fin septembre, le syndicat SUD Education Calvados avait envoyé un dossier avec des témoignages, photographies et vidéos pour alerter les autorités. Franceinfo revient sur ces actions qui pourraient tomber sous le coup de la loi.

Une affiche "incitant au viol"

L'enquête du syndicat remonte à février dernier. A cette époque, deux jeunes étudiantes alertent le syndicat SUD-éducation, après la diffusion d'une affiche faisant la promotion du gala des étudiants en médecine. L'image est inspirée d’une toile du XIXe siècle représentant une scène de martyre chrétien, sur laquelle avait été ajoutée des scènes grivoises "représentant Marisol Touraine, un professeur de l’université et la responsable de la prévention", révèle Le Monde. Au centre, une femme nue entourée d'hommes la montrant du doigt était représentée. "Une quasi-incitation au viol", selon le syndicat.

Le président de l’université ordonne alors le retrait de l’affiche et l’élaboration d’une charte sur l’organisation des événements festifs par les instances étudiantes. Mais le syndicat d'étudiants va constater des actions de bizutage encore plus graves, héritées des promotions précédentes et qui auraient dû probablement se renouveler cette année.

Soixante-neuf commandements

Sur un groupe Facebook privé, le syndicat découvre l'existence de "commandements" imaginés par "La Corpo", l’association des étudiants en médecine qui organise le week-end d'intégration. Il s'agit de soixante-neuf actions, en majorité à caractère sexuel et délictuel, que les étudiants de deuxième année étaient incités à réaliser et à filmer, en vue de gagner des points pour le week-end bizutage, en 2016, rapporte Le Monde.

Parmi ces actions, les étudiants devaient mimer une masturbation, exploser un préservatif avec le nez, exhiber leur pénis en regardant une fille droit dans les yeux, courir nu en centre-ville, ou encore, "se faire bifler par Rosy [un salarié de "La Corpo"] avec son gode", selon un étudiant. "J’ai pris plaisir à réaliser les commandements", écrit un étudiant en sixième année, au Monde.

Parmi les "activités" proposées aux étudiants de deuxième année par la promo précédente, on retrouve aussi l'élection de "Miss Chaudasse" et l'affichage de photocopies de la poitrine d'étudiantes. "Ça va jusqu’à la réalisation d’un film porno", s’alarme notamment Clément, membre du syndicat étudiant, à Sud Ouest.

Une enquête ouverte

Face à ces révélations, la sanction est tombée. La présidence de l'université de Caen a finalement annulé le week-end d'intégration des étudiants de la fac de médecine en fin de semaine, après l'ouverture d'une enquête par la procureure de la République, rapporte mardi France Bleu Normandie.

Carole Etienne, procureure de la République, a confirmé avoir ouvert une enquête, confiée à la police de Caen : "Elle démarre tout juste, nous en sommes au stade des auditions, précise-t-elle à Ouest-France. Si les faits sont avérés, ils sont susceptibles d’être qualifiés pénalement." Pour rappel, le bizutage est défini comme "le fait pour une personne d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants". Un acte pouvant être puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.