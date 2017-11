Soupçons de fraude fiscale : le parquet de Paris requiert le renvoi devant le tribunal correctionnel de Dieudonné

Le parquet de Paris a requis, en octobre, le renvoi devant le tribunal correctionnel de Dieudonné et de sa compagne Noémie Montagne, pour fraude fiscale, blanchiment, abus de biens sociaux et organisation frauduleuse de son insolvabilité, a appris franceinfo de source judiciaire, confirmant une information du site Les Jours. Dieudonné avait été mis en examen en 2014.

La justice s'est penchée sur des transferts de 565 000 euros à certains de ses proches, au Cameroun, entre 2009 et 2014, alors qu'il ne versait pas les amendes et dommages et intérêts dus à la Licra (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme).

Perquisitions à son domicile

En janvier 2014, les enquêteurs avaient également découvert 650 000 euros en liquide en perquisitionnant à son domicile. Dieudonné avait expliqué que cette somme provenait de la vente de billets pour son spectacle.

Dieudonné est également mis en examen pour avoir minoré ses déclarations d'impôt sur le revenu entre 2009 et 2013 et pour avoir essayé d'échapper à l'impôt sur la fortune.