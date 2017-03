Café "interdit aux femmes" à Sevran : le patron va porter plainte

Le patron d'un café de Sevran (Seine-Saint-Denis) décrit comme interdit aux femmes, dans un reportage diffusé le 7 décembre sur France 2, annonce qu'il va porter plainte contre la chaîne pour "diffamation et provocation à la haine raciale", rapporte lundi 13 mars France Bleu Paris.

"Ça me ronge, ça me bouffe la vie, c'est impressionnant l'ampleur d'un truc qui n'a jamais été vérifié. C'est passé au 20h. Toute la campagne des primaires de gauche, on en a parlé, c'est très grave, personne n'est venu voir", explique, à France Bleu, Amir Salhi, propriétaire du PMU depuis sept ans.

Reportage au bar PMU de Sevran, Marion Chantreau retour au direct00:00-00:00 audiovidéo

Une lettre de menace de mort

"J'ai beaucoup de soutiens ici, on accueille tout le monde. On parle d'un bar PMU d'islamistes, alors moi je suis islamo-turfiste", ajoute le patron du café. J'ai beaucoup d'amies femmes qui passaient me voir. Trois, quatre sont passées en me disant : 'On ne vient plus chez toi'."

C'est très triste. Je suis très touché, je ne dors plus, j'ai reçu une lettre de menace de mort. J'ai eu des choses placardées à côté du café, sur les arbres, sur les poteaux électriques. Amir Salhi, le patron du café à France Bleu Paris

Ce reportage, diffusé dans le journal de 20h, montre, en caméra cachée, deux femmes du collectif La brigade des mères être mal accueillies dans ce bar-PMU. La séquence avait déclenché de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux ainsi que dans le milieu politique, tous bords confondus.

Le Bondy Blog publiait, le 10 mars, une contre-enquête mettant en cause le montage du reportage.