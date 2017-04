"Jussieu j'y reste" : la RATP détourne les noms de 11 stations de métro pour le 1er avril

"Une Bastille pour la gorge ?" "De la Gentilly sur tes fraises ?" "Jussieu j'y reste". Pour la deuxième année consécutive, la RATP a lancé un nouveau poisson d'avril en détournant les noms de 11 stations du métro parisien, samedi 1er avril.

Sur la ligne 5, la station Laumière a été transformée en "Qui a éteint la Laumière", tandis que la station Iéna est devenue "Quand y'en a plus Iéna encore". La station Goncourt sur la 11 devient "Non au Goncourt de beauté" tandis que les stations de RER deviennent "Une tartine Auber salé", pour l'arrêt Auber du RER A ou "De la Gentilly sur tes fraises ?" pour celle de Gentilly sur le RER B.

Les usagers invités à participer

Cette année, les usagers du métro sont aussi invités à participer à l'opération en faisant leur propre détournement des stations et gares et en les postant sur Facebook, Twitter ou Instagram via le hashtag #StationdAvril. La RATP élira les meilleurs jeux de mots et les lauréats verront leur réalisation imprimée sur un sweat-shirt, détaille le site de la régie.

Javel l'idée de tout nettoyer.#StationdAvril — abouthivial (@abouthivial) 1 avril 2017

Aux halles masquées Ohe Ohe ! #stationdAvril — Florent Le Goff (@Florent_Lgf) 1 avril 2017