Les "jambes manquantes" d'une fille sur une photo affolent les internautes

Tout a commencé avec une photo postée sur le forum américain Reddit le 26 décembre, par un internaute anonyme. On y voit un groupe de jeunes filles assises sur un canapé, des bières à la main. Quelques jours plus tard, cette photo a fait le tour du web. Ainsi que la consigne qui l'accompagne : "Trouvez les jambes de la fille du milieu."

Cette photo, postée sur le forum Reddit le 26 décembre, a rendu fou les internautes du monde entier. (REDDIT)

A l'image de la robe qui était jaune mais aussi bleue, l'énigme des jambes manquantes a rendu perplexe un paquet d'internautes à travers le monde (les journalistes de franceinfo compris). Des articles de presse américains s'en font écho rapidement. D'autres suivent, d'un peu partout, si bien que des Russes, des Croates, des Vietnamiens, des Espagnols ou encore des Belges se sont posé la même question ces derniers jours : mais où sont passées les jambes de cette fille ?

Plusieurs solutions ont été apportées sur le fil Reddit : la jeune fille est un "centaure-canapé" ; elle n'aurait tout simplement pas de jambes ; ou bien, de façon plus rationnelle, elle est assise jambes écartées et cache celle des autres. La dernière explication est séduisante, mais ne semble pas résister à un examen attentif : il manque encore une jambe par-ci par-là.

La solution existe

Le mystère semble avoir été résolu sur Reddit deux jours après le post, en augmentant la luminosité de l'image. L'hystérie collective est en fait due à un jean noir. En réalité, les jambes de la fille du milieu sont étendues de biais sur la gauche, ce qui nous fait penser qu'elles appartiennent à la camarade qui se tient à côté d'elle. Quant à ses jambes à elle, l'une d'elles est effectivement cachée, et l'autre se confond avec celle de la fille toute à gauche. Certains ont d'abord donné cette solution :

Le premier jean bleu appartient à la fille du milieu. (REDDIT)

Les jambes de la deuxième fille (en bleu) sont par cachées par celle de la première, en rouge. (REDDIT)

Mais en réalité, le jean troué appartient à la fille en bleu, comme l'explique cet article.

Le jean troué appartient en fait à la fille en bleu. (REDDIT/FRANCEINFO)

Avez-vous fait un "aaaah" de soulagement ? Comme toutes les illusions d'optique, une fois qu'on l'a comprise, on ne voit plus que ça. Et on peut donc reprendre une vie normale.

Jusqu'à ce qu'un de vos collègues, sceptique de service, demande d'un air innocent : "Il ne manque pas encore une jambe dans l'histoire ?"