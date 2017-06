Hitler ou Charlie Chaplin ? Dans l'Aisne, le déguisement d'un lycéen pour une fête de fin d'année fait polémique

Voulait-il se déguiser en Adolf Hitler, ou tourner le Führer en dérision, à l'instar de Charlie Chaplin dans Le Dictateur ? Un élève de terminale au lycée Saint-Jean-et-la-Croix, à Saint-Quentin (Aisne), est venu à la fête de fin d'année organisée vendredi 9 juin par cet établissement privé catholique avec une petite moustache sous le nez, rapporte Le Courrier picard, samedi 10 juin.

"Sur une photo, diffusée sur les réseaux sociaux, l'élève joint le geste au déguisement et se laisse photographier alors qu'il effectue un salut nazi non équivoque", précise le quotidien local. En revanche, aucun signe nazi n'apparaît sur son costume : le lycéen portait un blouson en cuir de couleur noir avec un brassard orange sur le bras gauche. Mais pas de croix gammée.

Les élèves devaient choisir un personnage de film

"Il n'y avait aucune intention de souvenir du IIIe Reich", juge Hervé Chavanne, proviseur du lycée, interrogé par le quotidien régional. Selon lui, cet élève n'a fait que répondre au thème choisi cette année par la classe de terminale, qui était "un personnage de film". "Cet élève avait choisi Le Dictateur de Charlie Chaplin", explique le proviseur. Dans ce film, sorti en 1940, le comédien caricature et joue avec la plus grande dérision le rôle d'Adolf Hitler.

Nous n'avons pas eu un seul souci de discipline avec lui. On ne voudrait que des élèves comme ça. Hervé Chavanne dans "Le Courrier picard"

Ce n'est pas l'avis d'un autre élève, interrogé par Le Courrier picard. "Il m'a clairement dit qu’il représentait Hitler et que c'était en souvenir du IIIe Reich. Je trouve ça déplacé et pas normal. J'ai trouvé ça choquant", insiste-t-il. Aucun personnel encadrant ne s'est rendu compte de quoi que ce soit avant et pendant le défilé des lycéens, et l'élève a retiré son costume à l'issue de cette représentation.