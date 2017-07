Haute-Garonne : les nounous devront bien payer la "taxe couche-culotte"

Les élus de la nouvelle communauté de communes Terres du Lauragais, près de Toulouse, en Haute-Garonne, ont voté la "taxe couche-culotte", mardi 11 juillet. Les assistantes maternelles vont donc devoir payer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères spécifique de 92 euros par an destinée à financer le surplus de couches et de pots de yaourts qui se retrouvent dans leurs poubelles. Ce vote a provoqué la colère des nounous d’autant que la mesure pourrait être appliquée ailleurs en France.

L'assistante-maternelle Éliette Pujol-Théron souligne que cette taxe est déjà payée par les parents : "Quand vous achetez votre couche ou votre pot de yaourt, il faut savoir qu'en magasin vous allez payer cette taxe qui est de 30 centimes sur les couches", affirme-t-elle.

Vous allez la payer une première fois en passage en caisse, vous allez la payer chez vous quand vous allez payer vos ordures ménagères et, là, on vous demande de la repayer une troisième fois chez l'assistante-maternelle. On va la payer combien de fois cette taxe ?