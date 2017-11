VIDEO. Jeuxvideo.com : Webedia estime que c'est une "infime minorité de gens qui profèrent des menaces"

Après les milliers de messages malveillants contre le "numéro anti-relous" et la journaliste Nadia Daam, le forum Blabla 18-25 du site Jeuxvideo.com est au cœur d'une polémique depuis plusieurs jours. Véronique Morali, présidente du directoire de Webedia, a réagi lundi 6 novembre sur Europe 1. "Certes, le forum Blabla 18-25 a accueilli une infime minorité de gens qui profèrent des menaces qui sont intolérables et qu'on condamne, mais nous ne sommes pas les seuls", a-t-elle déclaré, évoquant des messages haineux sur Twitter.

"Donner sa chance à la liberté d'expression"

Interrogée sur une éventuelle fermeture de ce forum, Véronique Morali a exclu cette possibilité. "Est-ce qu'on interdit toutes les manifs parce qu'il y a des casseurs ? Non, on ne fait pas ça, a-t-elle argumenté. Il faut quand même donner sa chance à la liberté d'expression et ne pas condamner tous les jeunes qui, sur ces forums, ne sont pas ces odieux personnages que vous décrivez et qui sont totalement condamnables", a-t-elle ajouté.

Pour elle, la solution est dans la modération. Un sujet pris très au sérieux, a-t-elle affirmé. "Si je suis là aujourd'hui, c'est justement pour dire qu'on n'élude absolument pas le sujet de la modération", a-t-elle assuré. Et de détailler : "On a doublé nos effectifs de modération permanente, ce sont des gens qui ne sont affectés qu'à de la modération et à temps complet. Il passe à 15. En plus, on a 400 bénévoles, qui sont des jeunes issus de ces forums, qui les modèrent."