VIDEO. Harcèlement sexuel : après "House of Cards", Kevin Spacey se fait évincer d'un film déjà tourné

La décision est spectaculaire. Accusé d'abus sexuels, Kevin Spacey va être évincé du prochain film policier de Ridley Scott Tout l'argent du monde, indique le site spécialisé Deadline publiée mercredi 8 novembre. Une information confirmée par l'AFP. Début novembre, Netflix a annoncé que Kevin Spacey ne sera plus "impliqué dans aucune production de House of Cards". La plateforme ne diffusera pas non plus Gore un film avec Kevin Spacey sur la relation entre un jeune homme et le célèbre écrivain Gore Vidal (1925-2012), qui devait sortir au cours de l’année 2018.



L'acteur canadien Christopher Plummer va remplacer le comédien dans le polar de Ridley Scott, qui avait pourtant déjà terminé le tournage du film, a précisé une source au sein de la production à l'AFP. Selon cette même source, l'équipe se dépêche pour retourner les scènes du film où Kevin Spacey apparaissait afin que le film puisse sortir le 22 décembre – le 27 décembre en France –, comme prévu.

Christopher Plummer va reprendre le rôle du millionnaire américain J. Paul Getty dans l'histoire qui retrace l'enlèvement en 1973 de son petit-fils, alors adolescent, John Paul Getty III. Dans la bande-annonce du film, sortie en septembre, Kevin Spacey occupait une place de choix.

Nouvelle accusation d'agression sexuelle

De nouvelles accusations visant Kevin Spacey ont émergé mercredi. Une journaliste originaire du Massachussets a en effet accusé la star devant la presse d'agression sexuelle sur son fils de 18 ans en juillet 2016 sur l'île de Nantucket, une station balnéaire située au large de Boston, affirmant que la police avait ouvert une enquête. La police de l'île a expliqué ne pas pouvoir confirmer qu'une plainte pour agression sexuelle avait été déposée "sans une autorisation écrite de la victime".

Cette femme, Heather Unruh, avait tweeté dès le 13 octobre sur cette agression, mais sans dire qu'il s'agissait de son fils et sans donner aucun détail.