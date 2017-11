VIDEO. Contre "l'injonction à être sexy", l'actrice Sara Forestier refuse d'être maquillée et coiffée sur France 2

"Il y a une injonction à être sexy, toujours, à être glamour, alors qu'une femme n'est pas que ça." Invitée de l'émission "Stupéfiant", lundi 6 novembre, sur France 2, l'actrice française Sara Forestier a refusé d'être maquillée ou coiffée avant l'entretien. "On a une responsabilité, dans le cinéma ou dans les médias, (...) on représente une image de la femme", a-t-elle expliqué à la présentatrice, Léa Salamé.

L'actrice de 31 ans, récompensée en 2011 par le César de la meilleur actrice pour son rôle dans Le Nom des gens, a révélé avoir "connu des choses ahurissantes" de la part d'hommes du monde du cinéma. "J'ai eu une fois un metteur en scène qui voulait coucher avec moi et qui me l'a dit très clairement, j'ai compris que si je ne couchais pas avec lui, je ne tournerais pas dans son film, a-t-elle raconté. Je n'ai pas couché avec lui... et je n'ai pas tourné dans son film."

"On dit que les actrices doivent être désirables"

Evoquant un autre exemple, où un metteur en scène lui a fait comprendre qu'elle n'était pas "pas assez une femme objet", Sara Forestier s'interroge sur les limites à fixer. "Il joue sur cette frontière hyper floue qui existe, dit-elle. On dit que les actrices doivent être désirables, glamour, sexy. Elle est où la frontière ?"