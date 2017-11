Une journaliste reçoit de nombreuses menaces après avoir critiqué les membres du site Jeuxvideo.com

Son coup de gueule en a fait une cible. La journaliste Nadia Daam a reçu de nombreuses menaces après sa chronique du 1er novembre sur Europe 1, dans laquelle elle s'attaquait aux membres du forum "Blabla 18-25 ans" hébergé sur le site Jeuxvideo.com, "des gens dont la maturité cérébrale n'a pas excédé le stade embryonnaire", selon elle. La raison de sa colère ? Un "raid" d'internautes pour saturer le "numéro anti-relous" destinés aux victimes de harcèlement et qui a dû être désactivé temporairement.

Selon Nadia Daam, ce forum "représente la poubelle à déchets non recyclables d'internet". "A ce stade-là, ce n'est pas 'balance ton porc', mais balance toute la chaîne de fabrication des jambons Madrange, couenne comprise, a-t-elle ainsi lancé. Parce que ces gens se sont fixés une mission : harceler, menacer et décourager la moindre initiative féministe." Elle a ensuite invité les membres de ce forum "à léguer leur cerveau à la science, pour qu'on sache un jour comment il est possible de rester en vie quand on est aussi con."

Des mots et un ton qui n'ont pas été du goût des utilisateurs les plus radicaux de ce forum très controversé. Depuis, certains d'entre eux se déchaînent contre elle, avec un harcèlement continuel sur Twitter qui l'a obligé à verrouiller son profil. D'après Philippe Vandel, animateur de l'émission "Village Médias "sur Europe 1, la journaliste "a été physiquement menacée, on a essayé d’infiltrer sa boîte mail". Elle a porté plainte.