VIDEO. "Combien d’entre vous savaient ?" : l'eurodéputée Karima Delli dénonce le harcèlement sexuel à Bruxelles

"Il y a deux hommes parmi mes collaborateurs. M’est-il arrivé un jour d’enfermer l’un d’entre eux dans son bureau, de serrer l’un d'eux contre un placard ou de leur pincer les fesses dans un ascenseur ? Jamais ! Jamais de la vie !" Karim Deli est députée européenne depuis juin 2009, au sein du groupe Les Verts / Alliance libre européenne. Mercredi 25 octobre dernier, elle s’est levée pour dénoncer le harcèlement sexuel au sein même de l’institution européenne, de façon extrêmement directe.

"Combien n'ont rien dit ?"

"Le monde politique est fait par des hommes, pour des hommes et combien d’entre vous savaient ? Combien n’ont rien dit face à de tels comportements inadmissibles ? Le pouvoir donne à tant d’hommes un sentiment d’impunité intolérable, il faut que cela cesse !", s'est-elle emportée.

La députée a appelé à prendre des mesures "pour toutes les filles et toutes les femmes d’Europe". Elle propose d’augmenter la prévention, de donner plus de moyens à la justice et et de former les services de police avec plus de rigueur. "La peur et la honte doivent changer de camp", a-t-elle conclu.