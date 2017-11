Steven Seagal accusé de harcèlement sexuel

Il ne se passe pas une journée sans que le scandale de harcèlement sexuel qui agite Hollywood depuis qu'a éclaté l'affaire Harvey Weinstein prenne de l'ampleur. L'actrice australienne Portia De Rossi accuse l'acteur américain Steven Seagal de harcèlement sexuel, dans un message posté sur Twitter, mercredi 8 novembre.

"Ma dernière audition pour un film de Steven Seagal se passait dans son bureau, relate la comédienne de la série Arrested Development. Il m’a expliqué combien il était important qu’il y ait une alchimie hors plateau tout en me faisant asseoir et en dézippant son pantalon en cuir. Je me suis enfuie et j’ai appelé mon agente. Imperturbable, elle m’a répondu : 'Je ne savais pas s’il te plairait'."

My final audition for a Steven Segal movie took place in his office. He told me how important it was to have chemistry off-screen as he sat me down and unzipped his leather pants. I️ ran out and called my agent. Unfazed, she replied, “well, I didn’t know if he was your type.”