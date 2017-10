"#MeToo dans la vraie vie" : des rassemblements prévus dimanche dans 11 villes

"#MeToo dans la vraie vie". C'est le nom de rassemblements organisés dimanche 29 octobre dans onze villes de France. Le hashtag #MeToo, lancé par l'actrice Alyssa Milano en plein scandale Harvey Weinstein, est la réponse américaine au mot dièse #Balancetonporc lancé en France.

Le rassemblement parisien aura lieu à partir de 15 heures. Dix autres villes françaises sont concernées : Amiens (Somme) 15h30, Lille (Nord) 15h, Besançon (Doubs) 15h, Lyon (Rhône) 14h, Clermont-Ferrand 10h30 (Puy-de-Dôme), Bordeaux (Gironde) 14h, Toulouse (Haute-Garonne) 13h30, Montpellier (Hérault) 15h, Marseille (Bouches-du-Rhône) 16h et Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) 14h soit 19h heure française.

"Important de se rassembler pour avancer des revendications"

"Souvent, quand il y a eu des affaires très médiatisées, comme l'affaire Baupin ou DSK, vous avez un grand mouvement de conscientisation. Et puis, deux mois après, on parle d'autres choses. Hop ! C'est rangé", a décrit sur franceinfo Fatima Benomar, porte-parole du collectif "Les Effrontées", une association féministe et LGBT. "Là, c'est important parce que les femmes ont entendu des témoignages d'autres femmes. Elles ont donc découvert qu'elles n'étaient pas seules dans cette situation qui est condamnée par la loi. Ce sont des délits ou des crimes. C'est important de se rassembler pour avancer des revendications", a-t-elle ajouté.

Des rassemblements ont déjà eu lieu mercredi à Dijon (Côte-d'Or) et Rennes (Ille-et-Vilaine), jeudi à Nantes (Loire-Atlantique) et ce samedi à Nice (Alpes-Maritimes). En tout, 15 villes accueillent un rassemblement.