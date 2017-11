Mariah Carey accusée de harcèlement sexuel par son ancien garde du corps

Mariah Carey est à son tour rattrapée par le scandale de harcèlement sexuel qui secoue Hollywood depuis que l'affaire Harvey Weinstein a éclaté. Selon les révélations de TMZ (en anglais), la diva est accusée de harcèlement sexuel par le patron de l'entreprise de sécurité privée à laquelle elle avait recours.

Cet homme, Michael Anello, affirme également que la star l'humiliait constamment, le qualifiant de nazi, de skinhead, de membre du Ku Klux Klan ou encore de suprémaciste. Selon ses dires, Mariah Carey ne "voulait être entourée que d'hommes noirs et non d'hommes blancs". Les faits se seraient produits, d'après lui, à l'époque où la chanteuse avait engagé ses agents, entre juin 2015 et mai 2017. Michael Anello menace désormais de poursuivre la chanteuse en justice.

Un déshabillé transparent et ouvert

Les faits de harcèlement sexuel se seraient produits à l'occasion d'un séjour au Mexique, à Cabo San Lucas. Mariah Carey aurait demandé à Michael Anello de venir dans sa chambre pour déplacer ses bagages. Il aurait alors découvert la star vêtue d'un simple déshabillé transparent et ouvert. Il aurait voulu partir, mais elle aurait insisté pour qu'il reste et accomplisse son travail.

Michael Anello accuse également Mariah Carey d'impayés. La star devrait à son prestataire plus de 220 000 dollars de salaires, soit près de 190 000 euros. Selon TMZ, l'entourage de Maria Carey affirme ne pas être au courant des accusations de harcèlement sexuel. Il est en train de négocier un arrangement financier avec l'avocat de Michael Anello, mais le client de ce dernier ne serait pas satisfait du montant.