Les actrices des "Frères Scott" accusent le créateur de la série de harcèlement sexuel

Elles sont 18 à prendre la parole. Dans une lettre publiée par le magazine Variety (en anglais), des actrices de la série Les Frères Scott (One Tree Hill en version originale) et des membres de l'équipe technique accusent le créateur de la série, Mark Schwahn, de harcèlement sexuel. Une prise de parole pour soutenir l'une des scénaristes du feuilleton, Audrey Wauchope, qui a été la première à briser l'omerta sur Twitter. "L'une des premières choses qu'on m'a dites, c'est que le showrunner engageait des scénaristes pour leur physique. C'est pour ça que vous êtes là, il veut vous baiser", racontait-elle notamment, avant de l'accuser d'attouchements et d'avoir fait circuler dans l'équipe des photos nues de l'une des actrices.

To say we were excited was an understatement. To say we left that job demoralized and confused is also an understatement. One of the 1st things we were told was that the showrunner hired female writers on the basis of their looks. That's why you're here - he wants to fuck you.