La joueuse de foot Hope Solo accuse Sepp Blatter d’agression sexuelle

Une nouvelle figure mondialement connue est accusée d'agression sexuelle : l'ancien tout-puissant patron du foot mondial, Sepp Blatter. La star de l'équipe féminine américaine de football, Hope Solo, accuse l'ex-président de la Fifa de l'avoir agressé sexuellement, en janvier 2013, lors de la cérémonie de remise du Ballon d'or.

La gardienne américaine de 36 ans révèle dans une interview au journal portugais Expresso et au quotidien britannique Guardian que le Suisse lui a mis la main aux fesses juste avant qu'ils ne montent sur scène.

Le harcèlement sexuel est "endémique"

"J'étais sous le choc et complètement retournée", témoigne-t-elle dans le Guardian. "Je devais me ressaisir très vite pour présenter à ma co-équipière le plus gros prix de sa carrière et fêter avec elle ce moment-là, alors je me suis complètement concentré sur Abby" Wambach, l'attaquante de l'équipe à qui elle remettait le titre de footballeuse de l'année.

Le harcèlement sexuel est "endémique", affirme la double championne olympique en 2008 et 2012 et championne du monde en 2015, qui ajoute : "Ce n'est pas seulement à Hollywood, c'est probablement partout. Je l'ai vu dans le sport." Sepp Blatter, 81 ans, contacté par le Guardian par l'intermédiaire de son porte-parole, dément et rétorque que "ces allégations sont ridicules".