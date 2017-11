L'acteur Jeffrey Tambor, star de la série "Transparent", accusé de harcèlement sexuel

Un nom de plus s'ajoute à la longue liste des accusations de harcèlement sexuel à Hollywood dans le sillage de l'affaire Harvey Weinstein : celui de l'acteur américain Jeffrey Tambor, la star de la série à succès Transparent. Amazon Studios, qui produit la série, a confirmé au site spécialisé Deadline (en anglais), qui révèle l'information, qu'une enquête interne avait été lancée à l'encontre du comédien de 73 ans.

L'acteur triplement récompensé aux Emmy et Golden Globes pour son rôle de père de famille transgenre est accusé de comportement inapproprié par son ancienne assistante, Van Barnes, dans un message sa page Facebook en accès privé, selon les informations de Deadline.

Une deuxième affaire pour Amazon Studios

Jeffrey Tambor se dit "consterné et affligé par cette allégation sans fondement" et dément ces accusations. "Je rejette et nie catégoriquement et avec véhémence toute implication et allégation selon laquelle j'ai eu un comportement inapproprié envers cette personne ou toute autre personne avec qui j'ai travaillé", déclare-t-il au site spécialisé.

Ces nouveaux soupçons de harcèlement sexuel tombent mal pour Amazon Studios qui a déjà suspendu son chef, Roy Price, après des accusations de harcèlement sexuel par Isa Hackett, productrice de la série "Le Maître du haut château".