"Je suis la victime" : Ariane Fornia maintient ses accusations d'agression sexuelle contre Pierre Joxe

Pour Ariane Fornia, la bataille est maintenant médiatique. L'écrivaine accuse Pierre Joxe d'agression sexuelle lors d'une soirée à l'Opéra Bastille à Paris en 2010. Mais la prescription sur les agressions sexuelles étant de trois ans, la jeune femme ne peut plus attaquer l'ancien ministre en justice, comme elle l'a confirmé à franceinfo, mardi 7 novembre, après avoir vu son avocat la veille.

#pierrejoxe Je rencontre ce soir mon avocat, Me Jean Marc Fedida, pour suites à donner. Je suis sûre de moi et déterminée. — Itinera Magica (@itinera_magica) 6 novembre 2017

Dans un post de blog publié le 18 octobre et intitulé "#moiaussi: pour que la honte change de camp", l'auteure décrit une agression sexuelle par un "ancien ministre de Mitterrand", plus tard désigné comme Pierre Joxe, âgé de 82 ans aujourd'hui. Ce dernier a dénoncé dans une déclaration écrite transmise à l'AFP des "contradictions qui minent ce récit [et] le discréditent entièrement".

Affirmant n'être allé qu'une fois à l'Opéra Bastille "à l'époque évoquée", pour "une représentation de L'Or du Rhin" de Richard Wagner, Pierre Joxe note que, dans son récit, son accusatrice explique ne pas arriver à se "concentrer sur la mort des dieux et les vocalises de la cantatrice". "Il n'est pas question de la mort des dieux dans L'Or du Rhin", rétorque l'ancien ministre.

"S'il m'avait attaqué, il y aurait eu une enquête"

Et "on n'y entend pas non plus de vocalises", insiste-t-il. Il souligne également que, dans sa description, la fille d'Eric Besson "raconte l’arrivée de son père à l’entracte". "J’ai fait vérifier que ce soir-là, comme toujours depuis sa création, L’Or du Rhin a été exécuté sans entracte", poursuit l'ancien membre du Conseil constitutionnel.

Sa stratégie est de me calomnier. Il invente des détails que je n'ai pas écrits. Ariane Fornia à franceinfo

"Dans mon post de blog, je ne parle pas de L'Or du Rhin, car pour moi la date est floue. Quand mon père était ministre, je suis allée voir tous les opéras de Wagner. Et puis, ce soir-là, j'étais victime d'une agression sexuelle. Le traumatisme a oblitéré ce qu'il se passait sur scène", poursuit l'écrivaine, qui regrette que Pierre Joxe renonce, pour le moment, à l'attaquer pour diffamation. "S'il m'avait attaqué en justice, au moins, il y aurait eu une enquête. Mais je sais ce qu'il s'est passé. Je maintiens mon récit, je suis la victime", affirme-t-elle.