Ed Westwick, la star de "Gossip Girl", accusé de viol

Il est le dernier nom cité à Hollywood dans le scandale de harcèlement, d'agressions sexuelles et de viols qui a éclaté dans la foulée de l'affaire Harvey Weinstein. L'acteur américain Ed Westwick, connu pour son rôle de Chuck Bass dans la série télé à succès Gossip Girl, est accusé de viol par la comédienne américaine Kristina Cohen.

L'actrice affirme, dans un long message publié sur son compte Facebook lundi 6 novembre, que la star l'a violée, trois ans plus tôt. Elle décrit son "cauchemar". Selon elle, les faits ont eu lieu dans la maison d'Ed Westwick, où elle était venue le rencontrer avec son compagnon d'alors, un producteur ami de l'acteur. Fatiguée, elle voulait partir, mais Ed Westwick lui a proposé d'aller se reposer dans une chambre d'amis, selon ses dires. Ce qu'elle a fait, dit-elle.

"J'ai été réveillé abruptement par Ed, sur moi, ses doigts dans mon corps", relate-t-ell. Je lui ai dit d'arrêter, mais il était fort. Je l'ai repoussé aussi fort que possible, mais il a saisi mon visage dans ses mains, m'a secoué, et m'a dit qu'il voulait me baiser. J'étais paralysée, terrifiée. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais plus bouger. Il m'a maintenue et m'a violée."

L'actrice dit avoir été dissuadée de parler par son ami

La jeune assure qu'elle a ensuite été "blâmée" par son compagnon qui l'a dissuadée de parler. "Il a rejeté la faute sur moi, en me disant que j’étais consentante. Il m’a dit que si je racontais cette histoire, Ed, qui a de l’influence dans le monde du cinéma, pouvait détruire ma carrière d’actrice. Et pendant longtemps, je l’ai cru. Je ne voulais pas être ‘cette fille’."



Ed Westwick a répondu à ces accusations dans un très bref message sur Instagram. "Je ne connais pas cette femme", écrit-il. Je n'ai jamais contraint aucune femme d'aucune manière. Je n'ai jamais commis de viol".

"Je ne connais pas cette femme"