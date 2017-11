Après des accusations d'agressions sexuelles, Kevin Spacey écarté par Netflix de "House of Cards"

Le géant du streaming a préféré prendre les devants. Netflix a écarté vendredi 3 novembre Kevin Spacey de sa série phare House of Cards, dont il était l'acteur principal, à la suite des accusations d'agressions sexuelles s'accumulant contre lui.

"Netflix ne sera plus impliqué dans aucune production de 'House of Cards' avec Kevin Spacey. Nous allons continuer à travailler avec (la maison de production qui co-finance la série) MRC pendant ce hiatus pour évaluer comment nous allons aller de l'avant", a annoncé la plateforme de vidéo en ligne.

La diffusion d'un film de Spacey arrêtée

Le géant du streaming ne diffusera pas non plus Gore, un film co-produit par et avec Kevin Spacey. Actuellement en post-production, ce long-métrage sur la relation entre un jeune homme et le célèbre écrivain américain parfois sulfureux Gore Vidal devait sortir l'an prochain.

Netflix avait déjà annoncé mardi la suspension de la production de la sixième et dernière saison de House of Cards.

Depuis le début de la semaine, les accusations de harcèlements ou agressions sexuelles se sont multipliées à l'encontre de la star hollywoodienne aux deux Oscars, au Royaume-Uni comme aux Etats-Unis. Certaines de ces accusations remontent à une trentaines d'années et l'une d'entre elles porte sur une tentative de viol sur mineur de 15 ans.