Pas-de-Calais : un particulier découvre 120 obus de la Première Guerre mondiale dans son jardin

Une surprenante découverte a été réalisée, lundi 16 janvier à Beuvry, près de Béthune, dans le Pas-de-Calais. En entreprenant des travaux dans son jardin, un particulier a découvert près de 120 obus de la Première guerre mondiale, a annoncé France Bleu Nord. Les munitions, d'origines anglaises, pesaient près de 50 kg chacunes.

Les réserves dormaient depuis une centaine d'années sous terre. "On a été appelés au départ pour quelques munitions, a expliqué à France Bleu Nord, Patrick Rochet, le chef du service déminage de la Sécurité civile. Mais, quand les démineurs ont vérifié leurs détecteurs, ils en ont trouvé d'autres. Petit à petit, c'est passé à 20 et finalement à plus d'une centaine", a indiqué le démineur.

Les obus ont tous été récupérés. Ils seront ensuite détruits sur un terrain militaire. Le pire a été évité. Au mois de décembre 2015, des obus datant de la Première Guerre mondiale n'avaient pas eu le temps d'être découverts. Les munitions avaient explosé naturellement dans un champs à Sailly-en-Ostrevent (Pas-de-Calais) sans faire de victimes.