Affaire Vincent Lambert : le Conseil d'Etat demande au "nouveau médecin" de se prononcer sur l'arrêt ou non des soins

Saisi à la fois par les parents et par le neveu de Vincent Lambert, le Conseil d'Etat a rejeté leurs deux pourvois, mercredi 19 juillet, et jugé "illégale" la suspension de la procédure d'examen de l'interruption des soins de Vincent Lambert, hospitalisé dans un état végétatif au CHU de Reims depuis 2008. Cette suspension de la procédure avait été annoncée en juillet 2015 par l'établissement hospitalier. "Il en résulte que le médecin actuellement en charge de Vincent Lambert devra à nouveau se prononcer sur l'engagement d'une procédure d'examen de l'arrêt des traitements", précise la plus haute autorité administrative dans un communiqué.