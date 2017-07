Après les interventions du pape et de Donald Trump, l'hôpital va examiner de nouveaux moyens de soigner le petit Charlie Gard

De l'espoir pour les parents du petit Charlie Gard. L'hôpital de Great Ormond street à Londres a annoncé, vendredi 7 juillet, qu'il allait examiner de nouvelles possibilités pour traiter ce bébé atteint d'une maladie rare. L'hôpital devait cesser de maintenir en vie le bébé à la suite d'une décision de justice, mais contre l'avis de ses parents. "Deux hôpitaux internationaux et leurs chercheurs nous ont indiqué ces dernières 24 heures qu'ils avaient de nouveaux éléments pour le traitement expérimental qu'ils avaient proposé", a expliqué l'hôpital. "Nous estimons, tout comme les parents de Charlie, qu'il est juste d'explorer ces éléments", a ajouté l'établissement.

En avril, un tribunal britannique avait estimé que les médecins devaient cesser de maintenir artificiellement en vie Charlie Gard, qui souffre d'une maladie génétique rare et dont le cerveau est fortement endommagé. Après avoir été porté devant la Cour d'appel puis la Cour suprême au Royaume-Uni, le jugement avait été confirmée en juin par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), tandis que Connie Yates et Chris Gard, les parents de l'enfant, souhaitaient l'emmener aux Etats-Unis pour le faire soigner.

Ce revirement de l'hôpital intervient quelques jours après les interventions du Pape et du président américain Donald Trump. Sur Twitter, les deux dirigeants s'étaient exprimés quelques jours après la décision du CEDH en faveur du maintien en vie du bébé. "Si nous pouvons aider le petit #CharlieGard, comme le demandent nos amis britanniques et le pape, nous serions ravis de le faire", avait tweeté le président américain.

If we can help little #CharlieGard, as per our friends in the U.K. and the Pope, we would be delighted to do so.