VIDÉO. Le PDG de Véolia s'excuse après ses propos sur l'apprentissage : "Je veux en faire la promotion !"

Antoine Frérot, PDG de Veolia, a fait marche arrière sur franceinfo jeudi 31 août, après ses propos polémiques sur l'apprentissage. La veille, il avait expliqué sur France Inter pourquoi aucun de ses enfants n'avait suivi cette voie : "étant brillants à l'école, le problème ne s'est pas posé".

Ces propos sont malheureux et sont très maladroits et d'évidence ils ont heurté et blessé un certain nombre de gens. J'en suis profondément désolé Antoine Frérot, PDG de Veolia à franceinfo

Au micro de franceinfo, il s'est justifié : "Je suis à mille lieux de penser que l'apprentissage ne peut pas concerner les jeunes les plus brillants. Chez Veolia, nous recrutons un grand nombre de nos jeunes salariés et une bonne proportion de nos jeunes cadres par apprentissage et depuis des années."

Antoine Frérot a même trouvé un point positif à cette polémique : "On parle du coup beaucoup de l'apprentissage même si c'est à mes dépens. Tant mieux qu'on en parle, on n'en parlait pas tant que ça avant." Il souhaite désormais "faire la promotion" de l'apprentissage, devenue "voie d'excellence" à ses yeux.